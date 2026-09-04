Dólar sobe em ajuste após Datafolha; payroll e STF estão no radar

O dólar abriu esta sexta-feira, 4, em baixa no mercado à vista após o Datafolha estreitar de quatro para dois pontos a diferença entre Lula (PT), com 46%, e Flávio Bolsonaro (PL), com 44%, mas virou e passou a subir ante o real, em linha com o exterior antes do payroll, puxando os juros futuros. O movimento reflete realização após quatro sessões de queda do dólar e três de alívio dos juros. No radar estão a crise no STF, o payroll e rendimentos dos Treasuries em baixa, enquanto o petróleo recua hoje, mas sobe na semana após as trocas de ataques entre EUA e Irã no Golfo Pérsico.

O presidente do STF, Edson Fachin, retirou do inquérito das fake news a análise do pedido de investigação feito pelo ministro Alexandre de Moraes contra o ministro André Mendonça e determinou que o caso tramite em procedimento separado. Fachin deu prazo de cinco dias para a Procuradoria-Geral da República (PGR) e Mendonça se manifestarem sobre o pedido de Moraes.

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No exterior, alguns fornecedores chineses de terras raras estão suspendendo embarques aos EUA por receio de represálias de Pequim, em meio às tensões comerciais e antes da visita do presidente Xi Jinping a Washington, em 24 de setembro. Segundo a Reuters, o impasse ocorre apesar de compromissos firmados entre EUA e China para garantir o fluxo de licenças de exportação.

O brigadeiro-general iraniano Massoud Jafari afirmou que o Irã pretende "surpreender o inimigo" em breve, enquanto o comandante da Defesa Aérea, Alireza Elhami, disse que o país ampliou sua capacidade de defesa aérea com tecnologia doméstica. Segundo Elhami, os sistemas já foram usados em combate e teriam derrubado aeronaves inimigas, reforçando a estratégia de Teerã de reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros.

Negociadores dos Estados Unidos devem viajar a Moscou e Kiev nos próximos dias, em uma nova tentativa de destravar as negociações para encerrar a guerra na Ucrânia, enquanto os dois países trocaram novos ataques durante a madrugada desta sexta-feira.