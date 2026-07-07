Dólar sobe em ajuste a exterior e realização após quedas

O dólar opera em alta no mercado à vista na manhã desta terça-feira, 7, rodando em torno de R$ 5,14 por volta das 9h20, contribuindo para elevar a curva de juros, em meio a leves avanços do petróleo, da moeda americana, dos rendimentos dos Treasuries e às apostas de possível alta de juros pelo Fed até o fim do ano.

O movimento no câmbio reflete ajustes técnicos e realização de lucros, após a divisa acumular queda de 1,50% frente ao real nas últimas três sessões.

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Na agenda e noticiário do dia, o IGP-DI recuou 0,79% em junho, após alta de 0,87% em maio, abaixo da expectativa de -0,60%. Em 12 meses, acumula alta de 3,59%.

Os aluguéis residenciais aumentaram 0,10% em junho, após terem subido 0,33% em maio, segundo o Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR), do Ibre/FGV. Em 12 meses, o avanço caiu de 5,42% para 4,46%.

Especialistas brasileiros defenderam nos EUA que o Pix é um sistema de sucesso, inclusivo e sem concorrência desleal, destacando seu potencial de integração com soluções americanas como o FedNow. Segundo o Valor Econômico, o debate no USTR tratou o Pix como referência de inovação financeira e inclusão.

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Na China, as reservas internacionais caíram US$ 26 bilhões em junho, para US$ 3,416 trilhões, interrompendo dois meses de alta. A queda ocorreu em meio ao fortalecimento do dólar e contrariou a expectativa de alta de US$ 8 bilhões.