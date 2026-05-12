Dólar sobe com tensão geopolítica; IPCA vem no consenso

A alta global do dólar contamina a abertura do mercado de câmbio doméstico na manhã desta terça-feira, 12, enquanto a curva de juros futuros sobe em linha com o rendimento dos Treasuries e o preço do petróleo, com WTI acima de US$ 101 e o Brent ultrapassando US$ 107 o barril.

Os investidores avaliam a fragilidade do cessar-fogo entre os EUA e o Irã diante das novas ameaças trocadas entre Washington e Teerã, e analisam o IPCA de abril dentro do esperado. Também aguardam a publicação da inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) americano, em meio ao avanço dos preços de energia provocado pelo conflito geopolítico.

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O resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo em abril, com alta de 0,67% ante março, veio em linha com a mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, com piso de avanço de 0,56% e teto de aumento de 0,79%. Em 12 meses, houve alta de 4,39% até abril, também em linha com a mediana da estimativas, que variavam de +4,26% a +4,52%.

O Índice Geral de Preços - Mercado desacelerou a 0,27% na primeira prévia de maio, conforme divulgou a Fundação Getulio Vargas há pouco. Na primeira prévia de abril, o indicador avançou 0,95%.

O governo federal editou decreto autorizando a nomeação de 113 aprovados em concursos para ANP, CVM e FNDE, em ato publicado no DOU nesta terça-feira.

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Pesquisa nacional da AtlasIntel mostra que o presidente dos EUA, Donald Trump, inicia o segundo ano de mandato com 59,8% de desaprovação e 39,5% de aprovação, em meio a preocupações com inflação, custo de vida e piora da economia.

O governo iraniano afirmou estar "pronto para agir", mas disse seguir focado em uma "paz duradoura" nas negociações com os EUA, após o presidente Donald Trump dizer que o cessar-fogo está em "estado crítico".