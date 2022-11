Dólar sobe com realização de ganhos e PEC da Transição no radar

Silvana Rocha (via Agência Estado)

O dólar opera em alta nesta segunda-feira, 7. Os investidores ajustam posições cambiais após queda acumulada pelo dólar ante o real de cerca de 5% na semana passada, diante da espera pela PEC da Transição, que será apresentada hoje pela equipe de transição ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Lula pode anunciar amanhã ao mercado sua decisão sobre a proposta. Há grande expectativa ainda pelo anúncio do nome de quem irá comandar o Ministério da Fazenda no novo governo, o que pode ocorrer nos próximos dias.

No exterior, além das apostas divididas sobre uma desaceleração da alta de juros pelo Federal Reserve em dezembro, o anúncio do governo chinês no sábado reiterando que manterá "inflexível" sua política para contenção da covid-19 pesa no sentimento dos investidores nesta manhã, apoiando valorização moderada do dólar ante várias divisas de países emergentes exportadores de matérias-primas.

Na agenda da semana, os destaques são os índices de preços no Brasil e Estados Unidos, com divulgação do IPCA e CPI na quinta-feira. Estão previstos também a pesquisa de serviços no País (sexta-feira) e das vendas no varejo (quarta-feira).

Hoje, o Boletim Focus mostra que a projeção para IPCA de 2022 avançou de 5,61% para 5,63%, contra 5,71% há um mês. A previsão para o IPCA em 2023 continuou em 4,94% e para 2024 permaneceu em 3,50%. Há quatro semanas, as medianas eram de 5,00% e 3,47%, nessa ordem. As medianas na Focus para a inflação oficial em 2022 e 2023 estão acima do teto da meta para esses horizontes (de 5,0% e 4,75%, nessa ordem), apontando para três anos de descumprimento do mandato principal do Banco Central, considerando o estouro de 2021.

Para 2024, a projeção do mercado está acima do alvo central de 3,00%, mas aquém do limite superior de 4,50%. Atualmente, o foco da política monetária está nos anos de 2023 e de 2024. Mas o BC tem dado ênfase ao horizonte seis trimestres à frente, atualmente o segundo trimestre de 2024.

Mais cedo, a Fundação Getulio Vargas (FGV) informou que o Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) caiu 4,0 pontos na passagem de setembro para outubro, para 79,8 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, o IAEmp recuou 0,4 ponto.do de trabalho nos próximos meses. Não é possível descartar novas quedas no "A desaceleração da economia parece já entrar no radar e influenciar as expectativas sobre o mercas próximos resultados dado que o cenário macroeconômico ainda é desafiador e a recuperação econômica tende a perder força na virada para 2023", avaliou Rodolpho Tobler, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Às 9h33, o dólar à vista subia 0,62%, a R$ 5,0934, após atingir máxima a R$ 5,1074.(+0,89%). O dólar para dezembro ganhava 0,66%, a R$ 5,1170, ante máxima intradia a R$ 5,130 (+0,91%).