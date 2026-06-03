Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Dólar sobe com petróleo por tensão EUA-Irã e de olho em tarifas dos EUA

Escrito por Silvana Rocha (via Agência Estado)
Publicado em 03.06.2026, 10:06:00 Editado em 03.06.2026, 10:18:14
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O dólar opera em alta no Brasil na manhã desta quarta-feira, 3, acompanhando a valorização da moeda americana e dos rendimentos dos títulos dos Estados Unidos e da Europa em meio a tensões renovadas no Oriente Médio.

O Irã condenou ataques atribuídos aos Estados Unidos contra um petroleiro no Estreito de Ormuz e uma torre de telecomunicações na ilha de Qeshm, classificando as ações como violação do cessar-fogo e do direito internacional. Teerã também responsabilizou Kuwait e Bahrein por supostamente permitirem o uso de seus territórios na operação e afirmou que poderá responder com "todos os meios disponíveis", incluindo ações contra a origem dos ataques.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O mercado local também repercute a proposta de tarifas extras de até 12,5% dos Estados Unidos ao Brasil por suposta falha no combate à importação de bens produzidos com trabalho forçado. Relatório do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos cita disputa entre Brasil e Estados Unidos no mercado de carne da China e acusa concorrência desleal de pecuaristas e frigoríficos brasileiros por suposto uso de trabalho análogo à escravidão.

Se aplicada, a tarifa ao Brasil se somaria aos 25% já anunciados pelo governo americano, após investigação sobre práticas comerciais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusou o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de pedir tarifas e intervenção no Pix ao presidente americano Donald Trump, o que foi negado pelo parlamentar. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, avalia ir aos Estados Unidos tratar do tema.

A produção industrial brasileira avançou 0,7% em abril ante março, acima da mediana das estimativas do mercado, que apontava alta de 0,5%. Na comparação com abril de 2025, a indústria cresceu 2,7% e no acumulado de 2026, +1,7%, enquanto em 12 meses o avanço foi de 0,7%, após alta de 0,4% até março. Já a média móvel trimestral subiu 0,8% em abril.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) do Banco Central avaliou que o ambiente de taxa básica de juros contracionista, aliado ao elevado endividamento de famílias e empresas, requer cautela e diligência nas concessões de crédito.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
dolar mercado
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV