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Dólar sobe com petróleo acima de US$ 104 e Treasuries

Escrito por Silvana Rocha (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O dólar à vista avança com a ampliação da alta do petróleo, de cerca de 3%, para acima de US$ 104 o barril do Brent, diante de informações de que os Houthis, apoiados pelo Irã, avançam em direção ao estratégico Estreito de Bab al-Mandeb. Investidores também acompanham o relatório mensal da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

Os ativos locais ainda precificam a alta dos rendimentos dos Treasuries, em meio a temores de inflação e de juros mais altos nos EUA. O euro perdeu força ante o dólar após o aumento de juros pelo BCE. Os dados de serviços, os desdobramentos da crise no STF e a nova operação da Polícia Federal também são acompanhados pelos investidores.

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O volume de serviços ficou estável em julho ante junho, com ajuste sazonal, abaixo da mediana das projeções, de alta de 0,2%. Na comparação anual, houve alta de 0,9%, também ligeiramente abaixo da estimativa de 1%.

A PF deflagrou operação para investigar o uso de emendas no financiamento do filme "Dark Horse", sobre Jair Bolsonaro. Os mandados, expedidos por Flávio Dino, do STF, atingem a produtora Karina Gama, o deputado Mario Frias (PL-SP) e outras 20 pessoas. Não há prisões. Em 2024, Frias destinou R$ 2 milhões em emendas para a ONG ligada ao filme.

No exterior, o BCE elevou suas principais taxas de juros em 25 pontos-base, levando a taxa de depósito a 2,5%, em linha com as expectativas. A decisão considera os riscos inflacionários do conflito no Oriente Médio e a alta do petróleo, enquanto a inflação segue acima da meta de 2%.

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O Irã suspendeu temporariamente cobrança de 10% sobre fretes de navios estrangeiros que transportam petróleo, gás e derivados, até a definição oficial dos produtos sujeitos à taxa.

A Opep manteve as projeções de crescimento do PIB global em 3,0% em 2026 e 3,2% em 2027 e a alta de 600 mil barris por dia na oferta fora da Opep+ nos dois anos. A demanda global por petróleo deve crescer 400 mil barris por dia em 2026 e 2,4 milhões em 2027. Para o Brasil, a Opep manteve o PIB em 2,0% e 2,2% e a expansão da produção de líquidos em 450 mil barris por dia neste ano e 110 mil em 2027.

Às 10h14, o dólar à vista tinha máxima a R$ 5,1404, com alta de 0,55%.

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