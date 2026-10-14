Dólar sobe com cautela eleitoral e expectativa pelo CPI dos EUA

O dólar opera em alta no mercado à vista, acompanhando a valorização moderada da moeda norte-americana ante outras divisas principais e algumas emergentes ligadas a commodities, em uma manhã de petróleo em alta e expectativa pelo índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, previsto o período da manhã. O indicador deve orientar as apostas sobre os próximos passos do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em relação aos juros.

Os juros futuros também sobem, apesar dos dados de serviços no País piores que as previsões. A curva de taxas futuras reflete o avanço do petróleo e a cautela diante da disputa presidencial acirrada no Brasil, enquanto investidores aguardam a pesquisa Quaest e a possível votação, no Senado, da proposta de emenda à Constituição que prevê o fim da escala de trabalho 6x1.

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Por volta das 9h30, o dólar à vista apresentava máxima a R$ 5,0400, com alta de 0,39%.

Fim da escala 6x1

O candidato à Presidência e senador Flávio Bolsonaro (PL) declarou apoio à PEC do fim da escala 6x1, mas sinalizou a aliados e empresários que pretende rever pontos do texto se for eleito. Flávio também recuou da decisão de não participar e confirma presença no debate da Band, no domingo.

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Serviços

O volume de serviços prestados no Brasil caiu 0,1% em agosto ante julho, contrariando a mediana das projeções de alta de 0,5%, segundo o IBGE. Na comparação anual, houve alta de 0,6%. O setor acumula crescimento de 1,7% no ano e de 2,2% em 12 meses. A receita bruta nominal avançou 0,2% ante julho e 6,1% em relação a agosto de 2025.

Estreito de Ormuz

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Um navio de carga afundou após atingir uma mina naval no Estreito de Ormuz, segundo a Guarda Revolucionária do Irã.

Balanços

O Morgan Stanley teve lucro líquido de US$ 4,9 bilhões no terceiro trimestre, ante US$ 4,6 bilhões um ano antes. O lucro por ação de US$ 3,03 e a receita de US$ 20,33 bilhões superaram as projeções. O Bank of America lucrou US$ 6,9 bilhões, abaixo dos US$ 8,3 bilhões de um ano antes. O lucro por ação, de US$ 0,91, e a receita de US$ 30 bilhões ficaram aquém das estimativas. Já a BlackRock elevou o lucro líquido em 25%, para US$ 1,659 bilhão, e a receita em 19%, para US$ 7,752 bilhões, ambos acima do esperado.

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Casa Branca

Um juiz federal dos Estados Unidos manteve o acesso de jornalistas da CNN, MS NOW e Politico à Casa Branca, impedindo o governo de Donald Trump de revogar suas credenciais enquanto tramita a ação judicial.