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Dólar se firma em alta ante real por cautela sobre ativos brasileiros

Escrito por Fernanda Bompan (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O dólar à vista e o contrato da moeda para setembro se firmaram em alta nesta sexta-feira, 14, em meio à cautela com os ativos brasileiros após o governo abrir processo para aplicação da Lei da Reciprocidade contra os Estados Unidos. No exterior, o recuo do DXY, índice que mede o desempenho do dólar ante uma cesta de seis divisas fortes, e a falta de direção única da moeda norte-americana ante moedas emergentes ajudam a limitar, em partes, a pressão sobre o real.

O petróleo opera perto da estabilidade, após avançar mais cedo com as tensões no Oriente Médio.

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Para Reginaldo Galhardo, gerente de câmbio da Treviso Corretora, a medida ocorre em um momento de elevada sensibilidade dos ativos brasileiros, já pressionados pela saída de investidores estrangeiros, pelo risco fiscal e eleitoral e pela insegurança jurídica.

Segundo ele, além da saída de recursos, investidores com posições de longo prazo no Brasil também buscam proteção diante do aumento das incertezas. "Não é só a saída dos estrangeiros, mas a busca por proteção dos ativos que estão alocados no Brasil, investimentos em empresas dos quais não dá para sair rápido, tem maturação de longo prazo. O investidor não quer perder nesse momento", afirma.

Às 10h18, o dólar à vista subia 0,35%, a R$ 5,2109, perto da máxima intradia, de R$ 5,2139, na máxima intradiária, com mínima de R$ 5,1744. O contrato para setembro avançava 0,55%, a R$ 5,230.

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