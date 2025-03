Dólar se firma em alta, agravada por Ptax e cautela antes do carnaval

O dólar mostrou comportamento errático no início do dia, mas ganhou fôlego e passa a mostrar maior ímpeto para a alta na manhã desta quinta-feira, 27, sendo negociado no patamar acima dos R$ 5,82. Profissionais do mercado financeiro afirmam que um conjunto de fatores impede as cotações de corrigirem os ganhos da semana, que já superam 1,6%.

O pano de fundo continua a ser de preocupação com questões inflacionárias e fiscais no Brasil, mas os investidores também acompanham o mercado norte-americano, em um ambiente já de disputa pela Ptax de fevereiro e às vésperas do feriado de carnaval.

"Há uma preocupação com o imponderável nas ações do presidente dos EUA, Donald Trump, e no Brasil houve ruídos em torno de uma suposta saída do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, peça fundamental para o governo. É algo improvável de ocorrer", afirma Diego Costa, head de câmbio para o Norte e Nordeste da B&T Câmbio.

Às 11h06, o dólar à vista era cotado a R$ 5,8265, em alta de 0,40%. O dólar futuro para liquidação em março subia 0,39%, aos R$ 5,8289.

