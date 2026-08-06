Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Dólar se descola do exterior e cai após decisão do Copom e alta do petróleo

Escrito por Fernanda Bompan (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O dólar abriu em queda e mantém este viés nesta quinta-feira, 6, em um pregão marcado pela repercussão da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que reduziu a Selic para 14% ao ano, e pela continuidade do foco no cenário internacional. Apesar da leve valorização da moeda norte-americana no exterior, o real apresenta desempenho superior ao de seus pares, apoiado pela alta dos preços do petróleo.

O índice DXY avançava discretamente, enquanto os rendimentos dos Treasuries de curto prazo também subiam, em meio à manutenção das apostas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) poderá elevar os juros ainda neste ano. Reportagem do Financial Times informou que o presidente da instituição, Kevin Warsh, estaria disposto a aumentar a taxa na reunião de setembro caso os próximos indicadores de inflação surpreendam para cima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Nos Estados Unidos, os pedidos semanais de auxílio-desemprego vieram abaixo do esperado, enquanto o custo unitário da mão de obra desacelerou mais do que o previsto no segundo trimestre. Os indicadores, porém, tiveram impacto limitado sobre os ativos, com investidores mantendo o foco no relatório oficial de emprego (payroll), que será divulgado nesta sexta-feira.

No mercado de commodities, os contratos futuros do petróleo ampliaram os ganhos. O Brent avançava mais de 2%, acima de US$ 81 por barril, após novas ameaças do Iêmen contra a Arábia Saudita elevarem as preocupações com o tráfego de navios no Mar Vermelho.

No Brasil, investidores seguem interpretando o comunicado do Copom. Embora o corte de 0,25 ponto porcentual tenha sido amplamente esperado, o Banco Central evitou sinalizar os próximos passos da política monetária.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ontem, o dólar à vista encerrou praticamente estável, em queda de 0,05%, cotado a R$ 5,1282, após oscilar entre R$ 5,0989 e R$ 5,1342.

Mesmo em um ambiente de enfraquecimento global da moeda americana, operadores atribuíram a limitação dos ganhos do real à cautela com o cenário doméstico, especialmente em relação ao Copom e às perspectivas fiscais e eleitorais.

Às 10h31 desta quinta, o dólar à vista caía 0,53%, a R$ 5,1010, após renovar a mínima intradiária a R$ 5,0970. O contrato futuro para setembro recuava 0,36%, a R$ 5,132, após atingir mínima do dia a R$ 5,126.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
dolar mercado
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV