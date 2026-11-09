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Dólar resiste às quedas no exterior e tem leve alta ante o real, com cautela fiscal

Escrito por Paula Dias (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O dólar teve uma manhã de segunda-feira, 9, de oscilações contidas no mercado doméstico, com início em leve baixa, mas com alta igualmente leve ao longo das negociações, contrariando a tendência predominante no exterior, de enfraquecimento da moeda norte-americana frente à maioria das divisas. A leitura entre operadores é que, apesar de um ambiente internacional mais favorável a moedas emergentes, o real segue mais pressionado do que pares por um motivo essencialmente doméstico: a cautela dos investidores com a condução da política fiscal a partir de 2027.

Do lado externo, a queda do petróleo, associada à expectativa de avanço diplomático no Oriente Médio, ajudou a compor um cenário mais benigno de apetite a risco. Ainda assim, o câmbio no Brasil não conseguiu acompanhar.

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"O dólar recua no cenário internacional com petróleo em queda, devido à expectativa de avanço diplomático no Oriente Médio. Isso normalmente deveria favorecer as moedas emergentes. O que acontece por aqui, é que ainda estamos vendo uma cautela com relação à questão da política econômica, o que acaba por limitar um pouco o alívio do câmbio", afirmou Cristiane Quartaroli, economista chefe do Ouribank.

Segundo profissionais do mercado, o investidor manteve postura defensiva diante da falta de indicativos mais claros sobre o rumo fiscal do novo governo. "Havia expectativa quanto ao pronunciamento do presidente ontem, mas nada de concreto foi anunciado. E o mercado está muito focado na política fiscal", disse Diego Costa, head de câmbio da B&T XP.

Na avaliação de Costa, a ausência de um plano claro para o fiscal amplia a incerteza e dificulta a precificação. Como exemplo, ele citou a adoção do arcabouço fiscal, em 2023, que serviu como referência para o mercado. "Não era o pacote ideal, mas existia um projeto em que se podia colocar precificação", afirmou.

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Às 12h03, o dólar à vista era cotado a R$ 5,5140, em alta de 0,10%. O dólar futuro para dezembro avançava 0,07%, a R$ 5,5340.

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