Dólar renova máxima em linha com valorização externa da moeda americana

O dólar ganhou força ao longo da manhã desta quinta-feira, 23, e renovou a máxima da sessão, a R$ 5,0849 no mercado à vista por volta das 9h55, em linha com o fortalecimento da moeda americana no exterior.

O movimento acompanhou a renovação das máximas intradiárias do índice DXY e dos rendimentos dos Treasuries, em meio a divulgação de dados da economia americana reforçarem a percepção de resiliência da atividade e à escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã.

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Apesar da valorização do dólar, o petróleo segue em forte alta, que dá algum suporte ao real. O Brent avança mais de 6% e se aproxima de US$ 100 por barril, enquanto o WTI também acelerou os ganhos pouco antes das 10h.