Dólar reduz o ganho à vista e passa a cair no contrato futuro de fevereiro

Os juros futuros abriram com alta leve em meio ao avanço do IPCA-15 acima do esperado e do dólar ante o real, mas passaram a exibir viés de baixa em seguida de olho na queda dos retornos dos Treasuries. A moeda americana reduz o ganho à vista e já passou a cair no contrato futuro de fevereiro, com o recuo do índice DXY do dólar ante seis divisas rivais diante do fortalecimento do petróleo.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) subiu 0,55% em janeiro, acima da alta de 0,52% em dezembro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número superou ainda a mediana do mercado, de 0,52%, mas ficou dentro do intervalo das estimativas captadas pelo Projeções Broadcast, de 0,43% a 0,67%. Com o resultado anunciado nesta terça-feira, 24, o IPCA-15 em 12 meses tem alta de 5,87%, ante taxa de 5,90% até dezembro.

Nesta manhã, no exterior, o rendimento dos títulos do Tesouro americano cedem após alta na véspera. A expectativa dos agentes é a de que o Federal Reserve (Fed) deva reduzir o ritmo de aperto monetário já na próxima reunião, dia 1º de fevereiro, o que também ajuda a apoiar um dólar mais fraco frente divisas rivais. Mas o dólar acompanha a valorização externa moderada frente algumas moedas emergentes e ligadas a commodities em meio liquidez reduzida neste início de ano.

Às 9h21 desta terça-feira, o dólar à vista subia 0,12%, a R$ 5,2062. O dólar para fevereiro recuava 0,11% neste mesmo horário, a R$ 5,2115.