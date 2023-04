Dólar recua em meio a IGP-M e Serviços antes de PIB dos EUA

Silvana Rocha (via Agência Estado)

O dólar opera em baixa na manhã desta quinta-feira, 27, em linha com o sinal externo ante moedas rivais e algumas emergentes ligadas a commodities diante de um apetite leve por ativos de risco após balanços de bancos europeus e da Meta (Facebook) melhores que as previsões.

No mercado local, o IGP-M de abril teve deflação maior que a esperada, enquanto o volume de serviços prestados no País subiu 1,1% em fevereiro ante janeiro, na série com ajuste sazonal, ficando perto do teto das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que previam desde uma queda de 1,0% a uma alta de 1,2%. A mediana era positiva em 0,5%. Na comparação com fevereiro do ano anterior, houve elevação de 5,4% em fevereiro de 2023, já descontado o efeito da inflação. Nessa comparação, as previsões eram de uma serviços

Os ajustes são estreitos antes dos dados preliminares do PIB dos EUA do primeiro trimestre e do índice PCE, medida de inflação preferida do Federal Reserve (9h30). As previsões são de desaceleração da economia americana sob impacto do aperto de juros e tensões no setor bancário. Os índices futuros das bolsas de Nova York sobem com recuperação de ações do First Republic no radar e o salto de papéis da Meta Platforms, controladora do Facebook, impulsionado por balanço melhor do que o esperado.

Às 9h15, o dólar à vista caía 0,43%, a R$ 5,0367. O dólar para maio recuava 0,31%, a R$ 5,0360.