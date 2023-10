Dólar recua em linha com exterior, mas desacelera à espera de Haddad

O dólar recua ante o real na manhã desta segunda-feira, 20, seguindo o sinal da moeda americana no exterior. Mas o ajuste perdeu força e a divisa americana caía 0,25% por volta das 9h30, a R$ 5,0015, após mínima a R$ 4,9730 (-0,80%).

Os investidores locais estão na expectativa por declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na sexta-feira, 27, o presidente disse que o governo "dificilmente" cumprirá a meta fiscal de déficit zero em 2024. O Ministério da Fazenda convocou uma coletiva de imprensa com Haddad para esta manhã. É esperado ainda no mercado o anúncio dos indicados para diretorias do Banco Central. Entre os cotados está o professor de economia Paulo Picchetti, que substituiria Fernanda Guardado na diretoria de Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos Corporativos, segundo a Folha de S.Paulo.

Também é monitorada a valorização dos rendimentos dos Treasuries e mudanças nas projeções para Selic e IPCA 2024 no boletim Focus.

O documento do Banco Central mostrou elevação da projeção mediana do mercado para a taxa Selic terminal no atual ciclo de flexibilização, de 9,00% para 9,25% ao fim de 2024 e das expectativas para IPCA de 2024, de 3,87% para 3,90%, o que deixa a inflação mais acima do centro da meta do ano que vem, de 3,00%.

Lá fora, a moeda americana opera em baixa frente divisas principais e alguns pares do real, como peso mexicano, rublo e rand sul africano, em meio a apetite por risco.

Em semana mais curta no País pelo feriado de Finados na quinta-feira, os investidores aguardam decisões de juros nos EUA e Brasil, na quarta-feira, Inglaterra, na quinta-feira, e Japão, na terça. Para o Federal Reserve (Fed, o banco central americano), a expectativa é de manutenção de juros na faixa de 5,25% a 5,50%, e para o Comitê de Política Monetária (Copom) brasileiro, novo corte de 0,50 ponto porcentual da taxa Selic, para 12,25% ao ano.

Nesta segunda, no mercado de câmbio, o Banco Central começa a rolagem dos contratos de swap cambial com vencimento em 2 de janeiro de 2024, no montante de US$ 15,5 bilhões (309.360 contratos). No leilão de hoje serão ofertados até 16 mil contratos (US$ 800 milhões), às 11h30.

O IGP-M acelerou a 0,50% em outubro, ante 0,37% em setembro. abaixo da mediana de estimativas da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava alta de 0,58%. No acumulado em 12 meses, o índice tem queda de 4,57%, ante contração de 5,97% registrada em setembro.

O Índice de Confiança do Comércio (Icom) recuou 3,0 pontos na passagem de setembro para outubro, a segunda queda consecutiva, para 89,2 pontos.

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) recuou 1,6 ponto na passagem de setembro para outubro, na série com ajuste sazonal, para 95,3 pontos.

Às 9h40 desta segunda, o dólar à vista caía 0,20%, a R$ 5,0030. O dólar para novembro cedia 0,34%, a R$ 5,0015.