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Dólar recua com trégua no petróleo e juro de Treasuries

Escrito por Silvana Rocha (via Agência Estado)
Publicado em 09.06.2026, 10:07:00 Editado em 09.06.2026, 10:16:45
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O dólar recua nesta terça-feira, 9, acompanhando a desvalorização externa da moeda americana, a queda dos rendimentos dos Treasuries de longo prazo e o recuo do petróleo. Os ativos financeiros passam por ajuste após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltar a afirmar que um acordo de paz com o Irã estaria próximo, dizendo haver "boa chance" de um pacto ser firmado em "dois ou três dias".

Ainda assim, o movimento perde força diante da cautela dos investidores, que seguem céticos em relação à retórica de Trump, já que declarações anteriores nem sempre se traduziram em avanços concretos, segundo analistas. O Ibovespa futuro adota leve alta, em sintonia com o exterior, enquanto os juros futuros cedem.

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Nesta terça, o banco central da Indonésia surpreendeu ao elevar os juros em 0,25 ponto porcentual, para 5,50%, em decisão emergencial fora do calendário para conter a desvalorização da rupia. A autoridade também elevou taxas de depósito e empréstimo e anunciou medidas para atrair capital estrangeiro e sustentar a moeda, pressionada pela volatilidade ligada ao conflito no Oriente Médio. Após o anúncio, a rupia se fortaleceu e a bolsa local ampliou ganhos.

Empresas chinesas como Alibaba e Baidu reagiram à inclusão em lista do Pentágono de companhias supostamente ligadas às Forças Armadas da China, o que amplia restrições nos Estados Unidos. A atualização inclui ainda empresas como BYD e NIO. A Alibaba afirmou que não há base para sua inclusão.

No Brasil, o IGP-DI subiu 0,87% em maio, desacelerando frente a 2,41% em abril, mas acima do esperado no mercado (mediana 0,74%). No acumulado, está em 3,82% no ano e 2,53% em 12 meses.

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Já o IPC-S acelerou em quatro das sete capitais pesquisadas na primeira quadrissemana de junho, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice subiu para 0,64%, resultado acima do registrado na última divulgação de 0,60%.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou o decreto 12.995, que regulamenta a nova subvenção de R$ 1,12 por litro de óleo diesel para produtores e importadores do combustível estabelecida pela Medida Provisória 1.363, de 30 de maio. O texto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

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