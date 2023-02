Dólar recua com realização de lucros puxada por exterior

Silvana Rocha (via Agência Estado)

O dólar opera em baixa nesta quinta-feira, 16, acompanhando o recuo externo da moeda americana e dos juros de Treasuries de curto e médio prazos. Os investidores realizam lucros no câmbio após valorização do dólar ante o real e no exterior na quarta-feira, bem como do T-Bond 30 anos, respondendo aos dados de varejo e indústria dos EUA melhores que o esperado, que elevam perspectivas de altas de juros por mais tempo no país.

Mais cedo, os dados do Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br) do 4º trimestre e no acumulado de 2022 vieram fracos de modo em geral e as expectativas se voltam para a reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN), à tarde (15 horas), a primeira no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, formada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto.

Durante a manhã, os negócios com moedas devem ser guiados pela agenda dos EUA, principalmente o índice de inflação ao produtor (PPI) de janeiro (10h30) e comentários de três dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), além do Banco Central Europeu (BCE) e Banco da Inglaterra (BoE) ao longo do dia.

Às 9h36, o dólar à vista caía 0,43%, a R$ 5,1973, na mínima. O dólar março recuava 0,20%, a R$ 5,2170 às 9h21.