Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Dólar recua com petróleo forte e impasse EUA-Irã

Escrito por Silvana Rocha (via Agência Estado)
Publicado em 27.04.2026, 09:49:00 Editado em 27.04.2026, 10:00:32
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O dólar opera em baixa no mercado à vista na manhã desta segunda-feira, 27, acompanhando a desvalorização global da divisa americana em meio à alta do petróleo, após o fracasso das negociações para encerrar a guerra entre EUA e Irã, no fim de semana no Paquistão.

Segundo a Associated Press, o Irã propôs encerrar o bloqueio do Estreito de Ormuz e reabrir portos em troca de retirar seu programa nuclear das negociações com os Estados Unidos, proposta mediada pelo Paquistão e vista como improvável pelo presidente americano, Donald Trump, que exige o fim do programa atômico do país persa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Investidores analisam o boletim Focus, que trouxe projeções de inflação mais altas. A mediana para o IPCA de 2026 subiu pela sétima semana, de 4,80% para 4,86%, afastando-se do teto da meta do BC (4,50%), com impacto da alta do petróleo. Para 2027, a projeção subiu pela quinta semana, de 3,99% para 4,0% (ante 3,84% há um mês).

As concessões de crédito livre dos bancos subiram 19,4% em março ante fevereiro, para R$ 663,3 bilhões, e em 12 meses, cresceram 9,1%. O endividamento das famílias atingiu 49,9% em fevereiro (de 49,8% em janeiro), igualando o pico histórico de 2022, segundo o Banco Central.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, deve se reunir, na manhã desta segunda-feira, com CEOs do setor bancário para discutir os termos de um programa de renegociação de dívidas, em um esforço do governo para minimizar o impacto dos juros elevados sobre as famílias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já o Tesouro Nacional divulga o Relatório Mensal da Dívida Pública de março de 2026 às 14h30, e a entrevista coletiva sobre os números começa às 15h.

Na política, pesquisa Nexus/BTG Pactual mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro liderando a rejeição, ambos com 48%. Antes, Lula tinha 49% e Flávio 48%.

No Oriente Médio, o Irã anunciou um programa de gestão do consumo de gás com possíveis restrições e racionamento, em meio aos esforços para reparar danos em instalações energéticas no campo de South Pars, segundo as agências iranianas Tasnim e ISNA. O país também proibiu a exportação de placas e chapas de aço até 30 de maio, de acordo com a Reuters.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A semana tem decisões de juros dos principais bancos centrais, em especial do Copom e do Federal Reserve, na "superquarta". Além disso, na quinta, haverá a formação da taxa Ptax do fim de abril, véspera do feriado do Dia do Trabalhador. A parcela do mercado que apostou na alta do dólar, os chamados "comprados", deve tentar puxar a divisa americana para cima a fim de minimizar perdas, após a moeda americana desvalorizar 3,4% no mês e quase 9% neste ano. Por isso, a volatilidade pode marcar ainda as negociações cambiais.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
dolar mercado
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV