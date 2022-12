Dólar recua com exterior, indicação de Simone Tebet e fator Ptax

Silvana Rocha (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O dólar opera em baixa ante o real desde a abertura dos negócios nesta quarta-feira, 28, com mínima intradia a R$ 5,2562 (-0,57%). O ajuste interrompe duas altas seguidas frente o real e reflete o cenário externo mais positivo nesta reta final de 2022, disse o gerente de câmbio da corretora Treviso, Reginaldo Galhardo.

continua após publicidade .

"O mercado de câmbio acompanha a queda leve do dólar ante pares principais - o índice DXY caía 0,12%, a 104,053 pontos às 10h07 - e diante de algumas divisas de países exportadores de commodities, como peso mexicano, peso chileno, rand sul africano e dólar australiano com expectativas de maior demanda da China em meio ao relaxamento de restrições da política de covid zero", relatou Galhardo.

O fator técnico da Ptax, cuja taxa de fim de dezembro e de 2022 será definida amanhã, também influencia na baixa, afirma.

continua após publicidade .

Para Galhardo, os investidores precificam também a indicação da senadora Simone Tebet para o Ministério do Planejamento do futuro governo, o que é visto como opção melhor do que nomes de governadores que vinham sendo cotados para a pasta.

Às 10h08, o dólar à vista diminuía as perdas, a 0,12%, cotado a R$ 5,2806. O dólar janeiro recuava 0,24%, a R$ 5,2790.