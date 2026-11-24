Sinais de que o governo está disposto a adotar novas medidas de ajuste fiscal reduziram os prêmios de risco e levaram o dólar a emendar o segundo pregão consecutivo de queda nesta terça-feira, 24, embora ainda tenha fechado acima de R$ 5,90. O real se descolou do movimento pesado de perdas das divisas latino-americanas e chegou a liderar, nos melhores momentos, os ganhos entre as moedas mais líquidas.

Em pregão marcado por grandes oscilações, o dólar abriu em alta e atingiu R$ 5,9550 na máxima, mas perdeu força ainda nas primeiras horas de negócios, sob o impacto de informações de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria dado aval para que a equipe econômica tocasse uma proposta de emenda à Constituição (PEC) focada em impor limites ao avanço dos gastos obrigatórios.

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"No geral, o dia é um pouco mais positivo para o mercado, com as sinalizações do governo em relação a novas medidas fiscais, envolvendo as despesas obrigatórias", afirma o sócio-fundador da Akros Consultoria, Glauber Sá, ressaltando que a perspectiva de indicações de nomes mais alinhados ao mercado para diretorias do Banco Central também contribui para o alívio nos prêmios de risco.

O dólar até esboçou romper o piso de R$ 5,80, com mínima de R$ 5,8014, mas recobrou forças ao longo da tarde, com a moderação do otimismo sobre o ajuste fiscal. Após rondar os R$ 5,90, fechou a R$ 5,9107, queda de 0,26%, passando a acumular baixa de 0,41% nas duas primeiras sessões desta semana. A moeda americana avança 8,57% em novembro, após alta de 5,20% em outubro. No ano, os ganhos são de 7,68%.

"A desconfiança em relação ao ajuste fiscal ainda é grande, mas o mercado reconhece que há, pelo menos, um esforço do governo para tentar ajustar as contas públicas. Sem essa sinalização do governo, o dólar caminharia para R$ 6,10 ou R$ 6,20", afirma o head de banking da EQI Investimentos, Alexandre Viotto, acrescentando que, apesar da depreciação adicional do real na semana passada, exportadores estão mais retraídos, à espera de uma acomodação da taxa de câmbio.

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O presidente Lula sancionou nesta terça o projeto de lei complementar (PLP) do ajuste fiscal, com impacto estimado de R$ 50 bilhões, que foi aprovado na segunda à noite pela Câmara dos Deputados. O objetivo é permitir que o governo alcance o centro da meta fiscal em 2027, ou seja, obtenha um superávit primário de 0,50% do Produto Interno Bruto (PIB).

"Esse pacote fiscal foi um primeiro passo, mas está claro que o mercado vai pedir mais. A notícia de que Lula autorizou uma PEC que trata das despesas obrigatórias é positiva. É o que 'fez preço' no mercado hoje terça-feira", afirma o sócio e head de renda variável da Veedha Investimentos, Rodrigo Moliterno.

Lá fora, o índice DXY - referência do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis moedas - recuava 0,48% por volta das 17h00, aos 103,814 pontos, após ter superado na segunda a barreira dos 104,000 pontos. O Dollar Index sobe cerca de 1,80% no mês e mais de 5,6% no ano.

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Após uma sequência de falas de dirigentes do Federal Reserve nos últimos dias, é dada como certa uma retomada do aperto monetário nos EUA. Investidores aguardam a divulgação do índice de preços de gastos com consumo pessoal (PCE) de outubro amanhã, 25, para calibrar as apostas.