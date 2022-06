Dólar recua com Eletrobras em meio à espera de indicador CPI dos EUA

Silvana Rocha (via Agência Estado)

O dólar opera em baixa no mercado local. O mercado de câmbio se antecipa na venda de dólar, segundo operadores, em meio a expectativas de entradas de fluxo de investidores estrangeiros que participaram do processo de privatização da Eletrobras, que movimentou R$ 33,7 bilhões, dos quais 45% representam demanda de grandes investidores e fundos internacionais. Mas o rumo dos mercados no dia deve depender das reações ao resultado da inflação norte-americana, que será divulgado ainda no período da manhã desta sexta-feira.

continua após publicidade .

Os juros dos Treasuries operam sem direção única em Nova York, mas o retorno do papel de curto prazo segue em alta em meio a expectativas no mercado de que o indicador CPI americano deve acelerar a 0,7% em maio, de 0,3% em abril.

Às 9h12, o juro da T-Note de dois anos avançava a 2,857%, de 2,798% no fim da tarde de ontem.

continua após publicidade .

O dado de inflação dos EUA deve corroborar para mais altas de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), sendo que a expectativa de mais duas altas de 50 pontos-base, uma delas na próxima quarta-feira.

Na Europa, a maioria das bolsas cai mais de 1% e o euro segue fraco também, prolongando as perdas de ontem, quando o Banco Central Europeu (BCE) sinalizou que elevará os juros em julho e setembro.

Há pouco, saíram os dados de vendas do varejo no Brasil em abril, com resultados divergentes em relação ao esperado pelo mercado, mas fica em segundo plano nos mercados.

continua após publicidade .

As vendas do comércio varejista subiram 0,9% em abril ante março, na série com ajuste sazonal, informou há pouco o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio acima da mediana (0,3%) das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde uma queda de 1,4% a alta de 1,6%. Ja no varejo ampliado, que inclui as atividades de material de construção e de veículos, as vendas subiram 0,7% em abril ante março, na série com ajuste sazonal. O resultado veio abaixo da mediana (0,8%) das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde um recuo de 0,9% a avanço de 1,5%.

Às 9h29, o dólar à vista caía 0,42%, a R$ 4,8951. O dólar para julho recuava 0,20%, a R$ 4,9230.