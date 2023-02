Dólar recua com apetite por risco no exterior

Silvana Rocha (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O dólar recua na manhã desta segunda-feira, 27, com o apetite por ativos de risco no mercado internacional. Lá fora, a moeda norte-americana se enfraquece ante outras divisas principais e algumas emergentes ligadas a commodities, como peso mexicano, após subir com força na sexta-feira passada em reação a dado de inflação do PCE dos Estados Unidos acima do esperado em janeiro apontando para um aperto de juros por mais tempo no país.

continua após publicidade .

Os investidores aguardam indicadores dos Estados Unidos, como encomendas de bens duráveis e vendas pendentes de imóveis (10h30), e também declarações do diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Philip Jefferson (12h30).

Os contratos futuros do petróleo exibem perdas moderadas, após oscilarem nas últimas horas, em meio a preocupações de que os juros dos EUA continuarão subindo e após relatos de que a Rússia suspendeu o fornecimento de petróleo por meio de um oleoduto à Polônia. A suspensão veio um dia após a Polônia entregar tanques Leopard para a Ucrânia.

continua após publicidade .

No mercado local, os investidores digerem a piora das expectativas de inflação para 2023, 2025 e 2026 no Boletim Focus ao mesmo tempo em que aguardam uma definição para os combustíveis. A MP dos combustíveis expira amanhã.

No radar fica também o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, em palestra no evento IDP Summit, entre 10h e 11h, em Brasília.

O mercado monitora ainda a escolha do substituto de Bruno Serra na diretora de Política Monetária do BC. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva estaria cogitando cogita os nomes de Luiz Awazu Pereira da Silva e Tony Volpon, ex-diretores do Banco Central no governo Dilma Rousseff, segundo a Folha de S.Paulo. O mandato de Serra expira amanhã, assim como o de Paulo Souza, diretor de Fiscalização, que tende a ser reconduzido ao cargo. De acordo com integrantes do governo, a escolha do sucessor de Serra pode ser adiada.

continua após publicidade .

Volpon disse ao Valor Econômico que elevar a meta de inflação "não seria o fim do mundo, mas só deveria ocorrer com desinflação em curso".

Na pesquisa Focus, a mediana das projeções para o IPCA de 2023 subiu de 5,89% para 5,90%. Para 2024 permaneceu em 4,02%, mas para 2025 subiu de 3,78% para 3,80% e para 2026, de 3,70% para 3,75%.

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) registrou deflação de 0,06% em fevereiro, após elevação de 0,21% em janeiro, ficando abaixo da mediana do Projeções Broadcast (+0,05%).

continua após publicidade .

Já o Índice de Confiança da Indústria (ICI) caiu 1,1 ponto em fevereiro, após queda de 0,2 ponto em janeiro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o índice atingiu 92,0 pontos, o menor nível desde julho de 2020, quando havia atingido 89,8 pontos.

No câmbio, em véspera de definição da última Ptax de fevereiro, amanhã, o dólar pode ainda ficar volátil durante a sessão.

Às 9h20, o dólar à vista caía 0,34%, a R$ 5,1820. O dólar março recuava 0,62%, a R$ 5,1835.