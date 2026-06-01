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Dólar recua com alta de petróleo puxada por cautela EUA-Irã

Escrito por Silvana Rocha (via Agência Estado)
Publicado em 01.06.2026, 09:55:00 Editado em 01.06.2026, 10:08:13
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O dólar opera em queda no mercado à vista na manhã desta segunda-feira, 1 - após subir 1,82% ante o real em maio -, diante da alta perto de 3% do petróleo, que favorece os termos de troca comercial do País. Uma realização de lucros no câmbio e a manutenção da bandeira tarifária amarela em junho no País ajudam a limitar um viés de alta dos juros futuros na esteira da valorização dos rendimentos dos Treasuries em meio à cautela internacional com a falta de um acordo de paz entre EUA e Irã. Os dois países voltaram a trocar ataques no fim de semana.

Autoridades iranianas disseram nesta segunda que persistem divergências com os EUA nas negociações nucleares e sobre o futuro do Estreito de Ormuz, ao mesmo tempo em que elevaram o tom contra Washington e Israel em relação ao cessar-fogo no Líbano.

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Mais cedo, a Petrobras anunciou redução do preço do querosene de aviação (QAV) em 14,2% a partir desta segunda. A queda será de R$ 0,93 por litro e reflete a atenuação no preço internacional.

A mediana do relatório Focus para o IPCA de 2026 subiu de 5,04% para 5,09%, na 12ª alta seguida, acima do teto da meta do BC (4,50%). Para IPCA 2027, a projeção subiu de 4,01% para 4,02%; para 2028 foi de 3,65% para 3,66%, enquanto 2029 permaneceu em 3,50%.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a decisão dos EUA de classificar as facções criminosas PCC e comando vermelho como terroristas pode afetar o Pix e bancos brasileiros.

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A Polícia Civil de São Paulo deflagrou a Operação WI-FI para investigar suspeita de fraude em licitação de R$ 108 milhões da Prefeitura de São Paulo vencida pelo Instituto Conhecer Brasil (ICB), ONG ligada a Karina Ferreira da Gama, sócia da produtora do filme "Dark Horse" sobre Jair Bolsonaro. Com aditivos, os repasses chegaram a R$ 157,1 milhões.

Pesquisa RealTime Big Data mostra que o presidente Lula (PT) tem 38% contra 31% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no 1º turno e 45% ante 40% no 2º turno. Em maio, antes do caso "Dark Horse", havia empate técnico no 2º turno.

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