Dólar recua com alta de commodities, mas temor com crise de gás europeia limita

Silvana Rocha (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O dólar opera em baixa moderada no mercado à vista, com uma realização de lucros após acumular ganho de 2,10% na semana passada. O dólar futuro de outubro sobe um pouco, puxado pela valorização da moeda americana no exterior, em meio a pressão no euro por causa da crise de gás na Europa. A liquidez é afetada pelo fechamento dos mercados americanos em dia de feriado do Dia do Trabalho, nos Estados Unidos.

continua após publicidade .

Os ajustes no câmbio ocorrem em um ambiente de valorização forte das commodities. Os contratos futuros de petróleo subiam em torno de 3,5% há pouco, após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) anunciar que cortará a produção de petróleo em 100 mil barris de petróleo em outubro. A decisão contraria pressão no Ocidente para que os países aumentem a oferta, em um esforço para conter os preços.

Já o preço do minério de ferro mais negociado, para entrega em janeiro na Dalian Commodity Exchange da China, subiu 3,98%, a 692,00 yuans, o equivalente a US$ 99,86. O contrato de outubro na Bolsa de Cingapura registrou alta de 3,26% a US$ 97,60 a tonelada mais cedo, maior alta desde final de julho, segundo Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos.

continua após publicidade .

Na Europa, o euro tocou o menor nível em quase 20 anos na comparação com o dólar nesta manhã, após a estatal russa Gazprom interromper o fornecimento de gás por meio do gasoduto Nord Stream 1 ao continente europeu por tempo indeterminado.

A notícia ampliou os temores de uma crise energética na região, com preocupações sobre o inverno europeu, quando a demanda por gás cresce. No radar ainda, as vendas no varejo na zona do euro subiram 0,3% em julho ante junho, segundo dados da União Europeia (UE). Com a inflação em níveis recordes na zona do euro em julho, aumenta a possibilidade por alta mais forte de juros pelo Banco Central Europeu nesta quinta-feira, segundo analistas do mercado.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov disse hoje que as sanções impostas pelo Ocidente a Moscou, pela guerra na Ucrânia, são as culpadas pelo fechamento total do gasoduto Nord Stream 1 que transporta gás da Rússia para a Alemanha. Peskov afirmou que as sanções estão "causando caos" em termos de trabalhos de manutenção e rejeitou alegações de que a Rússia teria cortado o fornecimento de gás para a Europa por questão política.

continua após publicidade .

Na Bolsa brasileira, os investidores estrangeiros retiraram R$ 901,819 milhões na sessão de quinta-feira. No acumulado de 2022, o capital externo soma entrada de R$ 69,251 bilhões.

Às 9h34, o dólar à vista caía 0,23%, a R$ 5,1729. O dólar para outubro tinha viés de alta de 0,08%, a R$ 5,2085.