Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Dólar recua com alívio externo e ajuste de posições

Escrito por Silvana Rocha (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O dólar opera em baixa nos primeiros negócios no mercado à vista na manhã desta quarta-feira, 4, acompanhando o enfraquecimento da moeda norte-americana no exterior, em meio à expressiva vitória do Partido Democrata nas eleições de meio de mandato para a Câmara e o Senado dos Estados Unidos.

Movimentos de ajuste e realização de lucros também contribuem para a queda, após a moeda norte-americana subir ontem pela terceira sessão consecutiva, fechando a R$ 5,4872, no maior nível desde outubro de 2008, com a falta de sinais sobre medidas de ajuste das contas públicas e a indefinição sobre o comando da equipe econômica no quarto mandato do presidente Lula.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Lá fora, o petróleo passou a cair, com o Brent abaixo de US$ 102 e o WTI próximo de US$ 95, após duas sessões de queda, o que reduz parte do suporte externo ao real.

Os investidores ponderam o resultado das eleições de meio mandato nos EUA, que deve influenciar a postura do presidente Donald Trump na guerra contra o Irã. Analistas do ING afirmam que, se as eleições passarem sem uma nova escalada militar nem um acordo diplomático, os operadores terão de avaliar se o prêmio de risco geopolítico nos preços do petróleo pode ser mantido ou se começa a diminuir. Ontem, o presidente Donald Trump minimizou especulações de que estaria se preparando para escalar o conflito.

Diante da forte valorização recente, agentes do mercado apostam na possibilidade de intervenção do Banco Central no câmbio, por meio de venda de dólares à vista, para conter a pressão sobre a moeda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Reeleito para o quarto mandato, o presidente Lula (PT) poderá fazer até 53 indicações para postos estratégicos que dependem da aprovação do Senado.

Nos EUA, as derrotas dos republicanos nas eleições de meio de mandato deixaram o presidente Donald Trump diante da perspectiva de investigações conduzidas pelos democratas e de possíveis processos de impeachment nos dois últimos anos de seu governo. Com o controle da Câmara dos Representantes e do Senado, a oposição ganha instrumentos para limitar a agenda da Casa Branca, bloquear nomeações e intensificar a fiscalização sobre o Executivo.

Em Israel, o presidente do país, Isaac Herzog, aceitou o resultado oficial da eleição e iniciará consultas com partidos para formar um novo governo, pois nenhum bloco teve maioria no Parlamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A presidente executiva do Santander, Ana Botín, afirmou que o desafio fiscal é global e se agrava com as transformações da economia digital e o envelhecimento da população, que reduz o número de jovens contribuindo para a Previdência.

Às 9h13, o dólar à vista tinha máxima a R$ 5,4703, com queda de 0,31%.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
MERCADO/DÓLAR
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV