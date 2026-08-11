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ECONOMIA

Dólar recua após surpresa do mercado com IPCA e ata do Copom sem sinais claros

Escrito por Fernanda Bompan (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O dólar à vista tenta se firmar em R$ 5,10 nesta primeira hora de negociação na manhã desta terça-feira, 11, com viés de queda, após a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de julho e da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). O índice de inflação subiu 0,07% no mês, acima da mediana de 0,03% das estimativas do mercado financeiro apuradas pelo Projeções Broadcast, enquanto o acumulado em 12 meses caiu de 4,64% para 4,44%.

A ata, contudo, não trouxe sinal claro sobre a próxima decisão de juros, destacando que a magnitude do ciclo será ajustada à luz da evolução do cenário.

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Para o economista-sênior da Tendências, Silvio Campos Neto, a dinâmica externa segue influenciando os ativos, mas os dados domésticos também estão no radar.

"A ata do Copom não trouxe nenhum sinal firme sobre a próxima decisão, que permanece na dependência das novas informações a serem incorporadas", afirmou ele, em análise matinal.

Segundo Silvio Campos Neto, o dólar deve permanecer próximo aos níveis do fechamento de ontem, a R$ 5,1107.

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Às 10h07, o dólar à vista renovava mínima a R$ 5,0989 (baixa de 0,23%), com máxima intradiária de R$ 5,1120. O contrato futuro para setembro era cotado a R$ 5,123 (recuo de 0,18%), próximo à mínima da sessão, de R$ 5,122, com máxima de R$ 5,135.

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