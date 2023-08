Dólar recua antes de PPI dos EUA em meio ao IPCA

O dólar recua ante o real na manhã desta sexta-feira, 11, em ambiente de expectativas pela inflação ao produtor (PPI) dos Estados Unidos em julho. A estimativa é que o PPI mostre leve alta na margem, após o CPI americano dentro do esperado ontem apoiar expectativas de manutenção de juros pelo Federal Reserve em setembro.

continua após publicidade

Os investidores digerem também a alta de 0,12% do IPCA de julho, após queda de 0,08% em junho. O resultado ficou no teto do intervalo de estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, que ia de recuo de 0,08% a avanço de 0,12%, com mediana em +0,06%.

A taxa acumulada pela inflação no ano ficou em 2,99%. O resultado acumulado em 12 meses foi de 3,99% até julho, maior que a taxa de 3,16% até junho e acima da mediana das projeções de analistas, de 3,93%. O intervalo de estimativas neste caso iam de 3,62% a 4,00%.

continua após publicidade

No radar local ficam ainda o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em lançamento do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em evento no Rio, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que participa de dois eventos em Curitiba.

Lá fora, ainda devem ser divulgados o sentimento do consumidor, além da pesquisa da Universidade de Michigan com as expectativas de inflação nos EUA (11h).

Às 9h17, desta sexta o dólar à vista caía 0,07%, aos R$ 4,8793. O dólar para setembro recuava 0,37%, aos R$ 4,8975.