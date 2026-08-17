Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Dólar recua ante real, mas segue acima de R$ 5,20, em meio a sinais mistos no exterior

Escrito por Fernanda Bompan. Colaborou Flavio Leonel (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O dólar à vista opera em queda ante o real nesta segunda-feira, 17, acompanhando o enfraquecimento da moeda norte-americana no exterior, mas permanece acima de R$ 5,20. O contrato para setembro também recua levemente, após a moeda ter encerrado a sessão de sexta-feira a R$ 5,2199, com alta de 0,52%, no quinto pregão consecutivo de valorização e maior nível de fechamento desde 30 de março.

No exterior, o DXY, índice que mede o desempenho do dólar ante uma cesta de seis moedas fortes, recua, enquanto a moeda norte-americana tem sinal misto ante as principais divisas emergentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O movimento ocorre em meio à redução das apostas de alta dos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), após dados recentes de emprego e inflação nos Estados Unidos. Nesta semana, os investidores acompanham a ata da última reunião do Fed e novos indicadores de atividade.

O petróleo, por sua vez, opera em alta, próximo de US$ 89 o barril, diante das incertezas sobre o conflito entre Estados Unidos e Irã e a reabertura do Estreito de Ormuz. A questão ganhou novos contornos nesta segunda-feira, após o presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçar bombardear Omã caso o país "se intrometa" nos planos de Washington para o Estreito de Ormuz.

Teerã afirmou ter chegado a um entendimento com Mascate sobre um plano para que navios voltem a transitar pela via marítima. Mais cedo, uma autoridade iraniana afirmou que o país elevará as tensões em Ormuz e na região caso a diplomacia com os Estados Unidos fracasse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Brasil, os investidores digerem o IBC-Br de junho, divulgado pelo Banco Central, que caiu 0,6%, ante expectativa de recuo de 0,5%. O resultado reforça sinais de desaceleração da atividade econômica. Mais cedo, o mercado também conheceu o Relatório Focus, que manteve em 5,02% a projeção para o IPCA de 2026 e elevou de 4,22% para 4,24% a estimativa para a inflação de 2027.

A projeção para o câmbio no fim deste ano permaneceu em R$ 5,20, enquanto a estimativa para 2027 passou de R$ 5,28 para R$ 5,29. A previsão para a Selic no fim de 2026 continuou em 13,75%.

O ambiente doméstico segue marcado pela cautela com os riscos fiscal e eleitoral e pela saída de capital estrangeiro. Na sexta-feira, o dólar ultrapassou R$ 5,20 e chegou à máxima de R$ 5,2490 durante a sessão, após o governo brasileiro abrir processo para aplicação da Lei da Reciprocidade contra os Estados Unidos, em resposta à tarifa de 25% imposta pelo governo americano sobre produtos brasileiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Às 10h48 desta segunda-feira, o dólar à vista recuava 0,19%, cotado a R$ 5,2100.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
MERCADO/DÓLAR
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV