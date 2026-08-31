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ECONOMIA

Dólar recua ante real com petróleo em alta, em dia de formação de Ptax

Escrito por Fernanda Bompan (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O dólar recua ante o real na manhã desta segunda-feira, 31, acompanhando a desvalorização da moeda americana no exterior, enquanto os preços do petróleo seguem em alta após a retomada do conflito entre Estados Unidos e Irã no Oriente Médio. O mercado também monitora a formação da Ptax de agosto e as novas pesquisas eleitorais, que mostraram estreitamento da diferença entre os principais candidatos à Presidência.

Às 10h02, o dólar à vista caía 0,36%, a R$ 5,1785, após abrir a R$ 5,1830 e tocar mínima de R$ 5,1645.

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O contrato para outubro recuava 0,20%, a R$ 5,2135.

Para o head de renda variável da Veedha Investimentos, Rodrigo Moliterno, o mercado iniciou o dia com "certo otimismo", apesar das notícias delicadas no Oriente Médio.

Segundo ele, os investidores ainda acompanham os dados fiscais já divulgados e a reação dos ativos ao risco fiscal.

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