A redução da percepção de risco fiscal com a ascensão de Luiz Carlos Trabuco, presidente do conselho de administração do Bradesco, ao Ministério da Fazenda no Lula 4 fez o dólar despencar quase 4% nesta sexta-feira, 27, e fechar no menor nível desde o último dia 9. A moeda americana emendou o quinto pregão consecutivo de baixa frente ao real e terminou a semana com perdas de 7,07%, o maior recuo semanal desde outubro de 2008, ano da crise financeira mundial.

O real apresentou, mais uma vez, o melhor desempenho, com larga vantagem, entre as divisas mais líquidas, em dia de respiro para moedas latino-americanas, apesar da alta do dólar frente a pares como euro e iene. O índice DXY voltou a superar os 104,000 pontos, acumulando valorização semanal superior a 2% e de quase 6% no ano.

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Pela manhã, o dólar rompeu o piso de R$ 5,50, com mínima de R$ 5,4793. Ao longo da tarde, com a moderação dos ganhos do Ibovespa e o recuo do petróleo, houve um ajuste intraday que levou a moeda a trabalhar acima de R$ 5,50. No fim, era negociado a R$ 5,5156, em baixa de 3,97%. Apesar do tombo de 7,07% na semana, ainda sobe no mês (1,31%), após avanço de 5,20% em outubro.

Para o economista-chefe da Pantheon Macroeconomics, Andres Abadia, a escolha de Trabuco para a Fazenda é um "sinal mais encorajador" sobre a política econômica no próximo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao ajudar a restabelecer a confiança dos investidores e "facilitar a discussão sobre reformas fiscais".

"O verdadeiro teste será quanto respaldo político e autonomia Trabuco terá para implementar reformas estruturais de gastos, principalmente quando estas entrarem em conflito com a política social", afirma Abadia, destacando que, após um prêmio de risco significativo embutido no câmbio com o desfecho da corrida presidencial, era de se esperar uma "recuperação considerável" do real assim que o governo desse um "sinal crível" sobre a política econômica.

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"Estou um pouco mais construtivo em relação ao real do que estava logo após a eleição, mas eu seria cauteloso sobre a continuidade do rali recente. A escolha de Trabuco reduziu a percepção de um cenário fiscal adverso, mas ainda é preciso mudar a trajetória de crescimento da dívida", afirma Abadia.

A recuperação do real nos últimos dias, depois de a taxa de câmbio tocar R$ 6,00 na segunda-feira, foi amparada por dois pilares: a informação de que Lula teria dado aval para uma proposta de emenda à Constituição (PEC) para conter o ritmo de crescimento dos gastos obrigatórios e o convite para Trabuco assumir a Fazenda, após a revelação de encontro do banqueiro com Lula fora da agenda oficial.

Trabuco se reuniu com o presidente no Palácio do Alvorada na quinta-feira no início da noite e aceitou o desafio de comandar a economia. Foi a senha para um mergulho do dólar futuro para dezembro, uma vez que o mercado à vista já havia fechado, com queda de 1,26%. Pela manhã, a B3 anunciou o aumento dos limites inferiores de oscilação diária para o contrato padrão e o minicontrato de dólar futuro.

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"O nome de Trabuco animou o mercado, principalmente por ser alguém que não é diretamente ligado ao governo. Houve a redução de uma parte do prêmio de risco atrelado ao câmbio após o segundo turno. Ainda há espaço para mais recuo", afirma o head da Tesouraria do BS2, Ricardo Chiumento, ressaltando que, mesmo com a provável alta de juros nos EUA em dezembro, o diferencial de juros seguirá muito atraente. "Com menor risco, podemos ver o dólar a R$ 5,45 ou R$ 5,40 nas próximas semanas".