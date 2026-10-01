Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Dólar perde força com queda dos juros de Treasuries e realização de lucros

Escrito por Silvana Rocha (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A inversão do sinal, de alta para queda, dos rendimentos dos Treasuries na manhã desta quinta-feira, 1, tirou força do dólar ante o real, que passou a testar queda por volta das 9h20.

A troca de sinal dos títulos americanos acompanha uma desaceleração da alta do petróleo e possível movimento de realização de lucros, após atingirem máximas em 24 anos durante a madrugada. Às 9h24, o Treasury de 10 anos caía a 5,286%, após atingir 5,342%, maior nível desde 2002.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Investidores aguardam os PMIs industriais dos EUA, após inflação abaixo do esperado e revisão do PIB divulgadas na quarta (30). O impasse entre EUA e Irã e o cenário de juros altos nos EUA por bastante tempo seguem no pano de fundo. Além disso, ficam no radar as pesquisas eleitorais, na reta final para o primeiro turno das eleições no Brasil, no domingo, 4.

Pesquisa Indexa/Broadcast mostra que 70% dos eleitores apoiam a proibição das bets no Brasil, enquanto 21% defendem a permissão, mas com regras mais rígidas. O levantamento também aponta que 63% percebem maior endividamento das famílias hoje do que em 2022.

No exterior, o presidente do Federal Reserve (Fed) de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmou nesta quinta-feira que ainda não sabe até onde os juros precisarão subir e destacou a distância entre as taxas de curto prazo e os rendimentos dos Treasuries de dois anos, em meio à resiliência da economia americana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que as taxas de juros elevadas prejudicam mais a economia do que a inflação e disse que rejeitou uma proposta de cessar-fogo do Irã por considerar os termos insuficientes. Também admitiu possível intensificação dos ataques após as eleições de meio de mandato e que pode considerar acordos que deem ao governo participação em empresas de IA, como OpenAI e Anthropic.

O governo Trump pediu que Alemanha e França reduzam estoques emergenciais de diesel para ajudar a conter os preços globais, sob risco de uma possível proibição dos EUA às exportações do combustível.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
dolar mercado
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV