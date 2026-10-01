Dólar perde força com queda dos juros de Treasuries e realização de lucros

A inversão do sinal, de alta para queda, dos rendimentos dos Treasuries na manhã desta quinta-feira, 1, tirou força do dólar ante o real, que passou a testar queda por volta das 9h20.

A troca de sinal dos títulos americanos acompanha uma desaceleração da alta do petróleo e possível movimento de realização de lucros, após atingirem máximas em 24 anos durante a madrugada. Às 9h24, o Treasury de 10 anos caía a 5,286%, após atingir 5,342%, maior nível desde 2002.

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Investidores aguardam os PMIs industriais dos EUA, após inflação abaixo do esperado e revisão do PIB divulgadas na quarta (30). O impasse entre EUA e Irã e o cenário de juros altos nos EUA por bastante tempo seguem no pano de fundo. Além disso, ficam no radar as pesquisas eleitorais, na reta final para o primeiro turno das eleições no Brasil, no domingo, 4.

Pesquisa Indexa/Broadcast mostra que 70% dos eleitores apoiam a proibição das bets no Brasil, enquanto 21% defendem a permissão, mas com regras mais rígidas. O levantamento também aponta que 63% percebem maior endividamento das famílias hoje do que em 2022.

No exterior, o presidente do Federal Reserve (Fed) de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmou nesta quinta-feira que ainda não sabe até onde os juros precisarão subir e destacou a distância entre as taxas de curto prazo e os rendimentos dos Treasuries de dois anos, em meio à resiliência da economia americana.

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O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que as taxas de juros elevadas prejudicam mais a economia do que a inflação e disse que rejeitou uma proposta de cessar-fogo do Irã por considerar os termos insuficientes. Também admitiu possível intensificação dos ataques após as eleições de meio de mandato e que pode considerar acordos que deem ao governo participação em empresas de IA, como OpenAI e Anthropic.

O governo Trump pediu que Alemanha e França reduzam estoques emergenciais de diesel para ajudar a conter os preços globais, sob risco de uma possível proibição dos EUA às exportações do combustível.