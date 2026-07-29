Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Dólar patina com escalada das tensões entre EUA e Irã e expectativa pelo Fed

Escrito por Fernanda Bompan (via Agência Estado)
Publicado em 29.07.2026, 10:01:00 Editado em 29.07.2026, 10:13:32
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O dólar à vista oscila próximo da estabilidade na manhã desta quarta-feira, 29, na faixa de R$ 5,12, com investidores monitorando a escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã e aguardando a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed), prevista para esta tarde. A moeda chegou a abrir em leve alta, passou a cair nos primeiros negócios e voltou a operar perto da estabilidade.

A aversão ao risco ganhou força após a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) informar que três petroleiros foram atingidos e interceptados no Estreito de Ormuz. O episódio impulsiona os preços do petróleo, com o Brent avançando quase 7%, e mantém investidores atentos aos desdobramentos do conflito no Oriente Médio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Apesar da alta do petróleo e do avanço do dólar frente à maioria das moedas de países emergentes, o índice DXY, que mede o desempenho da moeda americana frente a uma cesta de seis divisas fortes, opera próximo da estabilidade.

A expectativa predominante é de que o Fed mantenha nesta quarta-feira a taxa de juros entre 3,50% e 3,75% ao ano. O mercado, no entanto, acompanhará o comunicado e a entrevista do presidente da instituição, Kevin Warsh, em busca de sinais sobre os próximos passos da política monetária dos Estados Unidos.

No Brasil, investidores seguem repercutindo o IPCA-15 de julho, que reforçou as apostas de corte de 0,25 ponto porcentual da Selic na próxima reunião do Copom.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na terça-feira, 28, o dólar à vista fechou em alta de 0,20%, cotado a R$ 5,1223, depois de oscilar entre a mínima de R$ 5,1097 e a máxima de R$ 5,1301.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
atualiza dolar mercado
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV