Dólar passa a cair após dados do relatório de empregos nos EUA

Os dados mais fracos que o esperado no relatório de empregos payroll, nos Estados Unidos, jogaram o dólar imediatamente para baixo na manhã desta quinta-feira, 2, num sinal de redução dos temores de maior rigidez na política monetária dos Estados Unidos.

A economia americana criou 57 mil empregos em junho, em termos líquidos, segundo os dados do Departamento do Trabalho do país. As estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast variavam de criação de 25 mil a 200 mil vagas, com mediana de 110 mil. A taxa de desemprego caiu para 4,2% em junho, ante 4,3% em maio, pouco abaixo da mediana das estimativas (4,3%).

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A queda do dólar ante o real está em linha com o comportamento da divisa no mercado internacional. Às 9h48, o dólar à vista recuava 0,75%, cotado a R$ 5,1713. No mesmo horário, o Dollar Index (DXY), que mede a variação do dólar ante uma cesta de seis moedas fortes, recuava 0,71%, aos 100,687 pontos.