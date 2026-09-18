Dólar oscila com DXY e Treasuries puxando para cima e espera de leilões de BC para baixo

O dólar abriu esta sexta-feira, 18, com viés de baixa no mercado à vista, à espera de dois leilões simultâneos de linha, com oferta de até US$ 1 bilhão, das 10h30 às 10h35, mas já subiu de forma pontual, acompanhando o avanço do índice DXY e dos rendimentos dos Treasuries.

Investidores aguardam comentários de dirigentes do Federal Reserve (Fed) nas próximas horas. Na quarta-feira, 16, o Fed elevou os juros em 25 pontos-base, como previsto, mas surpreendeu ao decidir por unanimidade e sinalizar a possibilidade de nova alta até o fim do ano.

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No noticiário desta manhã, destaque para o IGP-M subiu 1,47% na segunda prévia de setembro, após queda de 0,36% em igual leitura de agosto, informou a FGV. A aceleração foi puxada pelo IPA-M, que passou de -0,50% para +1,95%. O IPC-M também avançou, de -0,49% para +0,47%, enquanto o INCC-M desacelerou de 0,73% para 0,27%.

No exterior, a presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou que os juros não se movem em sincronia com os preços da energia, que afetam preços, crescimento e consumo. Segundo ela, a alta dos rendimentos dos títulos soberanos da zona do euro acompanha um movimento global e não indica movimentos desordenados ou fragmentação do mercado.

No oriente Médio, o Irã afirmou ter atingido o petroleiro Trend, de bandeira do Togo, por tentar atravessar ilegalmente o Estreito de Ormuz. O UK Maritime Trade Operations (UKMTO), órgão do Reino Unido que acompanha e divulga alertas sobre incidentes de segurança marítima na região, relatou incidentes envolvendo dois petroleiros atingidos por projéteis, sem feridos ou danos ambientais registrados. Centenas de milhares de iranianos participaram nesta sexta-feira de uma manifestação pró-governo em Teerã e aderiram a uma campanha de voluntariado para receber treinamento militar e defender o país em meio à guerra e ao aumento de sanções econômicas.

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No corporativo, a Sandoz recebeu aprovação da Health Canada para comercializar uma versão genérica da semaglutida, princípio ativo do Ozempic e do Wegovy, da Novo Nordisk, para diabetes tipo 2. A empresa já tem aprovação do Owozy, genérico de semaglutida, no Brasil e também fechou acordo para desenvolver e comercializar uma versão genérica do Hemlibra, da Roche.