Dólar oscila ante pressão técnica, leilão de linha, anúncio de Lula e exterior

O dólar continua intercalando sinais frente o real, bem perto da estabilidade. Às 9h59 desta quinta-feira, 22, horário da primeira coleta de taxas para a formação da PTAX do dia, o dólar à vista tinha viés de baixa de 0,09%, a R$ 5,1982.

O diretor da corretora Correparti, Jefferson Rugik, observa que o mercado local acompanha o vai e vem da moeda americana ante pares rivais no exterior, onde predominam quedas leves em meio a expectativas pela publicação da leitura final do PIB dos Estados Unidos no terceiro trimestre (10h30).

Já a alta leve do dólar frente o real reflete questões internas, como expectativas pela divulgação dos nomes para ministérios do futuro governo pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirma.

Há demanda pela moeda americana nesta manhã destinada também a remessas típicas de final de ano ao exterior, contribuindo para valorização do dólar. Mas o ganho é contido porque o Banco Central está dando liquidez aos negócios com a realização de dois leilões de linha de até US$ 2 bilhões, explicou. A Ptax das 10h será usada como referência no leilão de linha do BC.

Às 10h27 desta quinta, o dólar à vista tinha viés de alta de 0,05%, a R$ 5,2062. Na mínima, caiu a R$ 5,1892 (-0,26%).