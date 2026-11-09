Dólar opera estável, dividido entre queda no exterior e cautela interna

O dólar opera perto da estabilidade nesta primeira hora de negociação desta segunda-feira, 9, com leve viés de baixa, alinhado à fraqueza da moeda no mercado internacional. A cautela com o cenário doméstico que se instalou desde a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no entanto, limita o movimento. Os juros futuros acompanham essa tendência, ao passo que o Índice Bovespa futuro avança levemente. No exterior, o destaque fica por conta da queda em torno de 3% dos preços do petróleo, com o mercado na expectativa de redução nas tensões no Oriente Médio.