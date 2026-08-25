Dólar opera em queda ante real, acompanhando alívio externo com petróleo abaixo de US$ 90

O dólar à vista opera em queda ante o real na manhã desta terça-feira, 25, acompanhando a melhora do ambiente externo em meio ao recuo do petróleo, que supera 3% e mantém o Brent abaixo de US$ 90 por barril. O movimento ocorre após relatos de uma proposta dos Estados Unidos ao Irã envolvendo a suspensão de sanções em troca da reabertura do Estreito de Ormuz. A informação ainda não foi confirmada por Washington.

O petróleo mais baixo reduz, na margem, as preocupações com os efeitos de um choque de energia sobre a inflação e os juros globais.

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Os rendimentos dos Treasuries também recuam, principalmente nos vencimentos mais longos, enquanto os investidores acompanham as negociações entre EUA e Irã e se posicionam antes de uma semana carregada de eventos e indicadores nos Estados Unidos.

Na agenda doméstica, a Fundação Getulio Vargas divulgou que o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) recuou 3,6 pontos em agosto, para 84,7 pontos, menor nível desde novembro de 2022. Segundo a FGV, a quarta queda consecutiva sinaliza piora do humor das famílias e pode indicar desaceleração do consumo no segundo semestre.

A divulgação da arrecadação federal de julho, prevista para hoje, foi adiada, sem nova data definida. A mediana das estimativas do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) aponta arrecadação de R$ 284,6 bilhões no mês, ante R$ 264,437 bilhões em junho.

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Ontem, o dólar à vista terminou em alta de 0,16%, a R$ 5,1532, após oscilar próximo da estabilidade durante a sessão. A moeda acompanhou o fortalecimento do dólar no exterior, em um pregão de liquidez reduzida e sem novidades relevantes no cenário eleitoral.

Às 10h50, o dólar apresentava variação negativa de 0,04%, a R$ 5,1510.