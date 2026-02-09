Leia a última edição
Dólar no fim de 2026 segue em R$ 5,50, aponta Focus

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em 09.02.2026, 08:58:00 Editado em 09.02.2026, 09:04:47
A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2026 permaneceu em R$ 5,50 pela 17ª semana consecutiva. A projeção para a moeda no fim de 2027 continuou em R$ 5,50, mesmo nível em que estava há quatro semanas.

Para o fim de 2028, oscilou de R$ 5,52 para R$ 5,50. Há um mês, era de R$ 5,52. Para 2029, seguiu em R$ 5,57, mesmo nível em que estava há quatro semanas.

A moeda americana fechou 2025 cotada em R$ 5,4840, com perda acumulada de 11,18% frente ao real. A apreciação da divisa brasileira foi motivada pelo enfraquecimento global do dólar e pela atratividade das operações de carry trade, na esteira do forte ciclo de aperto monetário conduzido pelo Banco Central, que levou a Selic a 15% ao ano.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

