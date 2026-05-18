Dólar no fim de 2026 segue em R$ 5,20, projeta Focus

A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2026 se manteve em R$ 5,20. Um mês antes, era de R$ 5,30. Considerando apenas as 39 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa intermediária passou de R$ 5,19 para R$ 5,10.

A mediana para a cotação da moeda americana no fim de 2027 caiu de R$ 5,30 para R$ 5,27. Quatro semanas atrás, era de R$ 5,35. A projeção para o fim de 2028 oscilou de R$ 5,35 para R$ 5,34, na terceira baixa seguida. A estimativa para 2029 permaneceu em R$ 5,40 pela segunda semana consecutiva.

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A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.