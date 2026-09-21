Dólar no fim de 2026 segue em R$ 5,20 pela 14ª semana consecutiva, projeta Focus

A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2026 seguiu em R$ 5,20 pela 14ª semana consecutiva, mas considerando apenas as 58 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa intermediária caiu de R$ 5,20 para R$ 5,16.

A mediana para a cotação da moeda americana no fim de 2027 seguiu em R$ 5,28. Quatro semanas atrás, era de R$ 5,30.

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A projeção para o fim de 2028 permaneceu em R$ 5,30 pela 9ª semana seguida. Já a estimativa para 2029 continuou em R$ 5,36, mesmo nível em que estava há um mês, embora tenha oscilado no período.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.