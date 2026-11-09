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Dólar no fim de 2026 passa de R$ 5,34 para R$ 5,35, projeta Focus

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2026 oscilou de R$ 5,34 para R$ 5,35. Há um mês, era de 5,15%. Considerando apenas as 87 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa intermediária seguiu em R$ 5,40.

A mediana para a cotação da moeda americana no fim de 2027 permaneceu em R$ 5,40. Há quatro semanas, era de R$ 5,26.

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A projeção para o fim de 2028 aumentou de R$ 5,40 para R$ 5,45. Há um mês, era de R$ 5,30. A estimativa para 2029 subiu de R$ 5,45 para R$ 5,50. Há um mês, era de R$ 5,30.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.

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