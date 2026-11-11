Dólar minimiza tendência externa e cai ante o real

O dólar opera em baixa nesta primeira hora de negociação desta quarta-feira, 11, corrigindo parte das altas dos últimos dias. As notícias de iniciativas do governo em busca de um ajuste fiscal, como economia de gastos, favorecem a melhora do humor do mercado, justamente em um dia em que o dólar avança no exterior.

Os juros futuros acompanham essa tendência, enquanto o investidor observa indicadores econômicos, como o volume de serviços, que ficou praticamente estável em setembro (-0,1%). O Índice Bovespa futuro opera em leve alta, conduzido em parte pela melhora da percepção doméstica e em parte pela alta do petróleo no exterior.