Os juros futuros passaram a recuar mais de 20 pontos-base no miolo da curva a termo no período da tarde desta segunda-feira, 23, e a queda já alcança também os vencimentos mais distantes, que cedem cerca de 10 pontos-base. O dólar à vista, por sua vez, inverteu a tendência de alta para leve queda e agora opera na casa de R$ 5,92. A melhora dos ativos, segundo agentes, foi desencadeada pela notícia de que integrantes da equipe econômica estão empenhados em preencher os postos abertos na diretoria do Banco Central com nomes que sejam amigáveis ao mercado financeiro.

Às 15h54, a taxa do DI para janeiro de 2029 cedia de 15,303% no ajuste anterior a 15,070%. O DI para janeiro de 2029 tinha baixa de 15,303% a 15,090%, e o de janeiro de 2031 recuava de 15,483% a 15,295%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O dólar à vista, por sua vez, cedia 0,12%, a R$ 5,9277.