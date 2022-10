Dólar inicia dia em alta com aversão a risco no exterior, mas inverte sinal

Silvana Rocha. Colaborou Flavio Leonel (via Agência Estado)

O dólar iniciou a quarta-feira, 28, em alta no mercado local em meio aversão a risco no exterior com os sinais de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) deverá seguir apertando sua política monetária de forma agressiva. Os investidores ajustam posições sob expectativas por falas de quatro dirigentes do Federal Reserve, incluindo o seu presidente Jerome Powell, no fim da manhã. A partir das 9h30, no entanto, a moeda norte-americana passou a cair, apresentando seguidas mínimas do dia.

Mais cedo, o euro bateu mínima em 20 anos frente ao dólar, enquanto a libra segue enfraquecida também frente à divisa americana, apesar dos sinais de novas altas de juros pelo BCE e o Banco da Inglaterra em meio a um pacote de estímulos do novo governo que pode realimentar a escalada da inflação no Reino Unido.

Na China, o yuan atingiu mínima histórica em relação ao dólar no mercado offshore, apesar de esforços recentes do PBoC para sustentar a moeda. Autoridades do Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) alertaram investidores a não apostar na desvalorização da moeda do país, depois que o yuan ampliou perdas e atingiu o menor nível ante o dólar desde 2008 no mercado onshore.

"O mercado cambial é de grande importância, e manter a estabilidade é a maior prioridade", disse Liu Guoqiang, vice-presidente do PBoC, em reunião na terça-feira (27) com um grupo de bancos que ajuda a supervisionar o mercado de câmbio. Na mesma reunião, o PBoC pediu aos bancos que mantenham conscientemente a estabilidade do mercado de câmbio e contenham flutuações na taxa de câmbio, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira.

No Brasil, o Índice de Preços ao Produtor (IPP), que inclui preços da indústria extrativa e de transformação, registrou queda recorde de 3,11% em agosto, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa de julho foi revista de um avanço de 1,21% para uma elevação de 1,13%. Com o resultado, o IPP de indústrias de transformação e extrativa acumulou aumento de 7,91% no ano. A taxa acumulada em 12 meses foi de 12,16%.

Às 9h24, o dólar à vista subia 0,43%, a R$ 5,3993. O dólar para outubro ganhava 0,30%, a R$ 5,4020. Às 9h51, o dólar à vista caía 0,19%, a R$ 5,3663, na mínima do dia. O dólar para outubro recuava 0,30%, a R$ 5,3685. Às 10h11, a moeda renovava mínima a R$ 5,3546 (baixa de 0,41%), enquanto o futuro ficava em R$ 5,3565, com declínio de 0,52%.