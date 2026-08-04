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Dólar ganha força em pregão de cautela antes do Copom e de olho no exterior

Escrito por Fernanda Bompan (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 10:34:00 Editado em 04.08.2026, 10:43:28
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O dólar ganhou força ante o real no período da manhã desta terça-feira, 4, apesar de um ambiente externo relativamente favorável ao risco. Os investidores seguem monitorando o início da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), enquanto os preços do petróleo recuam por volta de 3% diante das expectativas de um acordo para reabrir o Estreito de Ormuz.

Segundo Ricardo Chiumento, superintendente da mesa de derivativos do BS2, o mercado permanece "bem equilibrado", refletindo forças em direções opostas. De um lado, a expectativa de queda da Selic amanhã e os sinais de desaceleração da atividade favorecem os ativos domésticos.

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De outro, a queda do petróleo tende a impulsionar o dólar frente ao real, já que o Brasil é um importante exportador de commodities. "É uma semana naturalmente de cautela", afirma.

Às 10h21, o dólar à vista subia 0,19%, a R$ 5,0965, após renovar máxima intradiária a R$ 5,1010 (+0,27). No mercado futuro, o contrato para setembro subia 0,09%, a R$ 5,1295.

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