Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Dólar fica estável de olho em petróleo, emprego nos EUA e STF

Escrito por Silvana Rocha (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O dólar oscila perto da estabilidade ante o real na manhã desta quarta-feira, 2, enquanto os juros futuros longos recuam, acompanhando a queda dos rendimentos dos Treasuries e a desaceleração da alta da moeda americana ante pares fortes e emergentes. O movimento ocorre após o petróleo passar a cair levemente, com Brent à casa de US$ 94 o barril, e a divulgação de dados mais fracos de emprego privado nos EUA.

Os investidores locais monitoram ainda a crise Master-STF e avaliam também a produção industrial no País. Há pouco, a moeda americana tinha alta de 0,05%, a R$ 5,1581.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O ministro André Mendonça, relator do caso Banco Master no STF, confirmou ter recebido pessoalmente o banqueiro do Master Daniel Vorcaro no início de 2025, em reunião de 20 a 30 minutos, intermediada pelo deputado Cezinha de Madureira (PL-SP). O encontro veio a público um dia após Mendonça retirar o sigilo do relatório da PF com suspeitas de ligações impróprias entre o ministro Alexandre de Moraes e Vorcaro. Segundo Mendonça, a reunião não tratou do Banco Central, embora o Master já estivesse sob investigação, e tratou de ação sobre créditos de precatórios de interesse do Banco Master.

Na agenda, a produção industrial brasileira subiu 0,2% em julho ante junho, abaixo da mediana do mercado de +0,5%, e caiu 0,5% na comparação anual, ante expectativa de -0,1%. No acumulado do ano, avança 1,1%, próximo da projeção de 1,2%, enquanto em 12 meses sobe 0,6%, desacelerando de 0,7% até junho.

Nos EUA, o relatório ADP apontou que o setor privado no país criou 38 mil vagas em agosto, abaixo das 46,5 mil esperadas e no ritmo mais fraco desde janeiro. O dado antecede o payroll, que será divulgado na sexta-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Oriente Médio, a Arábia Saudita condenou o Irã pelo ataque ao petroleiro saudita Sidr no Estreito de Ormuz, que deixou mortos, e pelas ofensivas contra Jordânia, Bahrein e Kuwait. Riad pediu o fim da escalada e a preservação da navegação e do abastecimento global de energia.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
dolar mercado
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV