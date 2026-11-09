Dólar fecha praticamente estável com cautela fiscal e tombo do petróleo

A cautela com a condução da política fiscal no Lula 4 limitou o fôlego do real nesta segunda-feira, 9, marcada por apetite ao risco no exterior e desvalorização global da moeda americana. Após rondar a estabilidade ao longo da tarde, com viés de alta, o dólar passou a operar em terreno negativo na reta final da sessão, em sintonia com máximas do Ibovespa e mínima do euro.

A moeda americana terminou o dia cotada a R$ 5,5056 (-0,06%), na faixa de R$ 5,50 no fechamento pelo segundo pregão consecutivo. A divisa já avança 1,13% em novembro, após ganhos de mais de 5% em outubro. No ano, o avanço é modesto (0,30%).

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Parte dos operadores aponta que o tombo do petróleo pode ter prejudicado o real. Embora traga alívio inflacionário, o recuo da commodity pode se traduzir em piora dos termos de troca do Brasil. O contrato do Brent para janeiro fechou em baixa de 5,85% na sessão regular e passou a cair mais de 7% no pregão eletrônico, após informações de que EUA e Irã chegaram a um acordo em torno do enriquecimento de urânio.

Para o operador sênior de câmbio Fernando Cesar, da AGK Corretora, um alívio do dólar no mercado local depende de sinalizações mais claras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a condução da política econômica em seu quarto mandato.

Em pronunciamento em rede nacional na noite de domingo, 8, Lula disse que está preocupado com a "trajetória da dívida pública e os juros altos" - e reafirmou seu "compromisso com a responsabilidade fiscal" para viabilizar políticas sociais e investimentos. "Todo esse esforço será feito preservando as regras fiscais", disse.

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"Já era esperado um discurso genérico. Os investidores querem ver propostas concretas e a indicação para o Ministério da Fazenda. Se houver boas sinalizações e o escolhido for um nome bem avaliado, como Fonteles, o mercado se acalma", afirma Cesar, em referência a Rafael Fonteles (PT), governador reeleito do Piauí, um dos cotados para a Fazenda.

A perspectiva é que o presidente dê início à montagem de seu novo ministério e, talvez, anuncie medidas para fortalecer o atual arcabouço fiscal a partir do próximo dia 16, quando retorna da Turquia, onde participa nos próximos dias da COP31.

"O mercado ainda aguarda medidas concretas para estabilizar a dívida pública. O real pode até apresentar recuperação pontual, principalmente quando o dólar cai lá fora, mas uma valorização consistente depende de maior credibilidade fiscal e da melhora das expectativas de inflação", afirma o gestor de portfólio da Aurum Wealth Management, Eduardo Gonçalves.

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No exterior, o índice DXY - que mede o desempenho do dólar em relação a uma cesta de seis moedas fortes - recuava 0,60% por volta das 17h, aos 101,682 pontos, devolvendo parcialmente a valorização de sexta-feira passada, 6, na esteira de dados fortes do relatório de emprego (payroll) em outubro. Investidores aguardam a divulgação nesta terça-feira, 10, do índice de preços ao consumidor (CPI) em outubro para calibrar as apostas sobre o rumo da política monetária.

O diretor da Wagner Investimentos, José Faria Júnior, observa que houve um alívio recente nos preços das commodities, puxado pelo petróleo, o que reduz as chances de mais duas altas de juros pelo Fed, cenário com o qual trabalha atualmente. "Mas commodities mais fracas, mesmo que em patamar historicamente elevado, reduzem o saldo da balança comercial e pioram os termos de troca. Não é bom para o real", afirma Wagner.