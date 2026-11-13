Dólar fecha estável, mas sobe 2,66% na semana com fiscal e Fed no radar

Com possível ajuste de posições após a arrancada de quinta-feira, o dólar à vista apresentou oscilações modestas ao longo da sessão e terminou o dia praticamente estável (+0,05%, a R$ 5,6550), apesar da nova rodada de fortalecimento global da moeda americana. A semana, contudo, foi bem negativa para o real, com o dólar acumulando ganhos de 2,66%, no maior nível desde junho de 2025.

A preocupação com as contas públicas domésticas e a expectativa de aperto monetário mais intenso nos EUA, que serviram de combustível ao dólar nos últimos dias, seguem no radar e impedem, segundo operadores, um alívio mais intenso da taxa de câmbio. Mesmo após terminar outubro com valorização de 5,20%, sob o impacto da surpreendente reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o dólar avança 3,87% em novembro.

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"Sem o anúncio do novo ministro da Fazenda, que vai mostrar a disposição do governo em ajustar a rota da política fiscal, é difícil imaginar um recuo do câmbio, que deve continuar rodando acima de R$ 5,60", afirma o operador sênior da AGK Corretora, Fernando César, ressaltando que, além das incertezas externas, houve uma ascensão das taxas dos Treasuries nesta semana, o que castigou divisas emergentes.

Com a aprovação na quinta pelo Senado do texto-base do projeto de lei do ajuste fiscal, que segue agora para a Câmara dos Deputados, investidores aguardam sinais de novas medidas para conter a escalada da dívida pública. O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, se reuniu nesta sexta à tarde com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), para tratar da tramitação da proposta.

A avaliação é que o cumprimento do centro da meta de resultado primário em 2027, com nova ampliação da receita, é insuficiente para sinalizar uma mudança da política fiscal no Lula 4. "A despeito do pacote, os gastos seguirão crescendo acima do PIB real. O balanço de riscos continua negativo na margem, com os níveis recentes de câmbio e juros futuros 'precificando' uma alta nas expectativas de inflação", afirma o economista-chefe da Bravonte Capital, Eduardo Velho.

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Termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis moedas fortes, o índice DXY subiu mais um degrau e marcava 103,398 pontos por volta das 17h, ainda nos maiores níveis desde abril de 2025, quando o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou as chamadas tarifas recíprocas. O Dollar Index fecha a semana com alta de cerca de 1%. Após a leitura acima das expectativas para a inflação ao consumidor nos EUA, que estimulou as apostas de mais altas de juros no país, o índice de preços ao produtor (PPI) de outubro veio levemente abaixo do esperado, com o núcleo em linha com as estimativas.

A Armor Capital destaca, entre os discursos de dirigentes do Fed ao longo da semana, a fala do diretor do Federal Reserve Christopher Waller, sobre a possibilidade de uma alta dos juros em 50 pontos-base em dezembro. "Apesar da sinalização mais dura, a maioria das manifestações subsequentes apontou preferência por ajuste de menor magnitude", afirma a gestora, ressaltando que, em um quadro de fortalecimento global do dólar, o real apresentou desempenho inferior ao de seus pares.