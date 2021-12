Dólar fecha em leve alta, a R$ 5,7080, em dia de Fed e leilão de venda do BC

Da Redação

O mercado doméstico de câmbio recebeu com uma boa dose de tranquilidade a já esperada decisão do Federal Reserve de acelerar a redução da compra mensal de títulos (tapering), acompanhada das projeções de integrantes do BC americano de três altas da taxa básica de juros nos EUA em 2022. O tom mais duro da instituição foi temperado com a ponderação de que a execução desse plano de voo depende dos desdobramentos da pandemia do novo coronavírus, que pode assumir nova dinâmica com o espalhamento da variante ômicron.

O dólar chegou ensaiar uma alta mais forte assim que o Fed divulgou seu comunicado, correndo até a máxima de R$ 5,7357, em sintonia com a aceleração da moeda americana no exterior. Logo em seguida, o movimento altista perdeu fôlego e o dólar voltou a ser negociado abaixo da linha de R$ 5,72.

Lá fora, depois de um repique pontual na esteira da decisão do Fed, o índice DXY - que mede o desempenho da moeda americana frente a seis moedas fortes - passou a operar em queda, em meio a declarações do presidente do BC americano, Jerome Powell, em entrevista coletiva. As moedas emergentes ganharam fôlego, com o peso mexicano e o rand sul-africano passando a exibir ganhos.

Assim, o dólar à vista desacelerou por aqui e passou a trafegar na faixa de R$ 5,70. No fim da sessão era cotado a R$ 5,7080, em alta de 0,25%. Vale ressaltar que o dólar futuro para janeiro trocou de sinal após o fechamento do mercado à vista e encerrou cotado a R$ 5,7010 (-0,03%).

Como esperado, o Fed anunciou que vai acelerar o ritmo do tapering, com a redução da compra mensal de bônus de US$ 15 bilhões para US$ 30 bilhões e perspectiva de encerramento do programa em março de 2022. A maioria dos dirigentes da instituição vê juro básico - hoje na faixa de 0% a 0,25% - entre 075% e 1% no ano que vem. Dois integrantes vão além e projetam Fed Funds entre 1% e 1,2% em 2022.

Em sua coletiva, Powell reiterou que não haverá alta de juros antes do fim do tapering e que também não há decisão sobre o intervalo entre os dois eventos. O presidente do BC americano ressaltou que há muita incerteza em relação aos impactos da variante ômicron. Ao comentar as projeções dos integrantes do Fed para o rumo da política monetária, contida no famoso "gráfico de pontos", Powell disse que a mediana das estimativas é de três altas de juros em 2022, mas que isso pode mudar se PIB se enfraquecer. "Vamos terminar o tapering em março e subir juro quando virmos que for necessário", disse Powell, ressaltando que pode esperar para aumentar a taxa de juros de acordo com a evolução da economia.

O economista-chefe da JF Trust, Eduardo Velho, chama a atenção para o fato de Powell ter dados sinais de que, caso as condições financeiras piorem, poderá voltar a ter uma postura mais acomodatícia. "Implicitamente, ele sinalizou que vai dar suporte e liquidez ao mercado se for preciso, enquanto espera que a inflação desacelere. Isso animou as bolsas e tirou um pouco de força do dólar no exterior", diz Velho, ressaltando que a estratégia do BC americano é mais arriscada, já que a inflação pode não dar trégua tão cedo. "O Fed pode ter que mudar a comunicação no primeiro trimestre, gerando um impacto negativo nos mercados".

O estrategista da Davos Investimentos, Mauro Morelli, observa que o mercado já trabalhava com a estimativa de três altas dos juros nos Estados Unidos no ano que vem e que, por isso, não houve surpresa diante das previsões dos integrantes do Fed. "Tanto que a reação dos Treasuries foi muito marginal e o mercado acionário teve comportamento bem positivo. Isso mostra que Powell tem conseguido transmitir com tranquilidade seus próximos passos", afirma Morelli, que vê alta uma elevação dos juros nos EUA muito provavelmente no início segundo semestre, o que vai afetar os ativos emergentes. "O Brasil, nesse cenário, pode sofrer um pouco mais, principalmente a moeda".

O real poderia ter apanhado ainda mais nesta quarta-feira não fosse a atuação do BC, que abriu espaço até para uma queda pontual da moeda americana pela manhã. O BC vendeu hoje US$ 950 milhões em leilão à vista e promoveu a rolagem de US$ 750 milhões em contratos de swaps cambiais que vencem em fevereiro. Houve também a colocação de US$ 700 milhões em swaps para suprir o overhedge dos bancos. De sexta-feira para cá, foram três leilões de venda a vista, que somaram US$ US$ 2,542 bilhões, e um de leilão de linha de US$ 500 milhões, além das ofertas de swap.

O economista-chefe da Frente Corretora, Fabrizio Velonni, nota que o fluxo de recursos para o Brasil já tem se reduzido, o que acaba pressionando a taxa de câmbio. Ele ressalta o fato de a agência de classificação de risco Fitch ter colocado ontem o rating brasileiro em perspectiva negativa, pretextando deterioração das condições fiscais. "A decisão do Fed já era esperada. A tendência é do real permanecer desvalorizado e sofrer mais ao longo em 2022, por conta das eleições", afirma.