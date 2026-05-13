Dólar dispara e fica perto de R$ 5 com notícia sobre contato entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro

O dólar à vista disparou nos últimos minutos e renovou sucessivas máximas, tocando o nível de R$ 4,98. No exterior, a moeda norte-americana recua em relação a pares do real, como o peso mexicano e o chileno.

A queda expressiva da moeda brasileira se dá na esteira de reportagem do Intercept Brasil com a divulgação de um áudio em que o senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pediria dinheiro para o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para pagar despesas com o filme Dark Horse, que conta a história de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

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"Não vi mudança no quadro externo. Houve uma piora com essa notícia sobre Flávio Bolsonaro. Mercado parece estar operando a possibilidade de mudança no quadro eleitoral", afirma o economista-chefe do banco Bmg, Flávio Serrano.

Com máxima de R$ 4,9986, há pouco o dólar à vista era negociado a R$ 4,9781, alta de 1,72%.